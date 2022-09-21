彰化縣和美鎮的苦情兄妹因父親病逝，離婚母又不聞不問，經媒體報導愛心湧入，彰化縣政府社會處長王蘭心表示，兄妹是縣府關注家庭，也是低收入戶，最近收到許多單位、民眾捐助訊息，目前已經為她們開設捐款專戶，未來款項也將交付信託，支應兄妹倆的學費與生活費等開銷。

分別就讀6年級與4年級的兩兄妹，與爸爸相依為命，爸爸生病後，生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，直到爸爸病亡，鄰里才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」，如今消息曝光引發各界關心，愛心湧入。

社會處表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。

王蘭心強調，縣長王惠美得知後就立即請社會處關心，後續將持續協助白男喪葬事宜，以及未來兄妹倆後續監護、生活照顧、就業等，全力協助穩定家庭生活。

民眾若要捐款到彰化縣社會救助金專戶，記得在備註欄註明「指捐和美小兄妹」; 彰化縣社會救助金專戶匯款方式：戶名：彰化縣社會救助金專戶；受款行：臺灣銀行彰化分行(代號0040163) 、帳號： 933727-016-00208 (14碼)