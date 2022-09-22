彰化和美1對白姓兄妹因父親病逝頓失依靠，家中遭斷水斷電，2人被發現已半個月沒洗澡，消息曝光各界善款湧入社會處帳戶。彰化縣府20日為小兄妹開設捐款專戶，短短2天激發全台民眾的愛心，善款爆量湧入。縣府宣布今天截止受理，強調善款將專款專用並成立信託專戶，各界愛心將可發揮最大效益。

分別就讀6年級與4年級的2兄妹，平時與爸爸相依為命，爸爸9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，2兄妹生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，後來父親逝世，鄰里事後才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」。

彰化縣社會局表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。

和美小兄妹遭遇經議員賴清美紕漏引發社會關注，社會處為他們開設捐款的專戶湧入爆量善款，不少善心人士也主動捐助物資，喪葬費用也將由當地善心慈善會全權處理。

彰化縣政府於今日上午宣布，受理指定捐款「和美小兄妹」專戶自即今（22）日截止受理！感謝善心人士發揮愛心，善款已足以提供和美小兄妹未來生活所需，本善款將專款專用並成立信託專戶，各界愛心將可發揮最大效益。