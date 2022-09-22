彰化縣和美一對小兄妹爸爸罹癌往生，小六、小四小兄妹住家早被斷電斷水，半個月沒洗澡曝光，還有這麼悲慘角落，讓人各界紛紛捐款，縣府公布帳戶傳說破千萬，引起詐騙集團覬覦，竟也要撈愛心財，利用網路，假冒賴清美助理公布帳號，希望騙些眼花不察的善心錢，賴清美緊急報案，和美警分局偵辦中，縣府今天也關閉公布的捐款帳戶。

3個月前，和美三兄弟住破漏三合院，餓到彌留狀態，3人送醫搶救，老大往生，幾個月後又有和美小兄妹住家被斷水、斷電，爸爸驟逝，媽媽帶著前任孩子已離家，也表示無力扶養，讓人驚訝嘆息，我們的社會怎麼了。小兄妹雖和大伯、二伯同住，但大伯病弱每天必須打胰島素、二伯也失業，生活失序，被斷水3個月，也不想辦法或者沒能力處理，議員賴清美揭露，故事才曝光。

悲慘世界引發各界愛心，卻有人趁虛而入，賴清美表示，友人通知有人假冒她的助理，以「IraqXuan Han」的名字，要求改捐款到其他帳戶，她趕緊在臉書上公告詐騙假帳號，提醒大家不要上當，並且報警，要揪出連愛心也要騙的萬惡集團。

社會處也表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，最近才登入低收入戶，3天捐款不便公告，怕引起各界覬覦，已經關閉帳戶，不要再捐款，各界關心小兄妹後續教養問題，會進行評估，已經介入協助穩定生活。