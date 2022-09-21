陳美鳳、蘇晏霈、苗真與製作人黃錦鳳、鄭文騰一起送愛心。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》愛心不落人後，除定期捐贈物資給需要幫助的機構，趁《黃金歲月》殺青之前，由製作人黃錦鳳、鄭文騰號召，21日再次發動愛心列車，邀請演員陳美鳳、蘇晏霈、苗真一起把物資運送到五老五基金會石碇的辦公室。製作人黃錦鳳也代表劇組感謝演員們，送玫瑰給陳美鳳、非洲菊給蘇晏霈、桔梗給苗真，感謝她們出錢出力，讓愛心繼續傳承下去。

「愛心公益領頭羊」陳美鳳，從首站參與到殺青前的最後一站，她很高興有機會可以跟製作人跟劇組一起有始有終，也呼籲社會大眾，有機會可以多關心公益團體，把愛心分送出去。

被問到頭像被移花接木詐騙，陳美鳳表示詐騙真的防不勝防，也遇過很多照片被使用在沒有代言的產品，希望大家可以多認清楚有官方認證的，不然吃了產品或者用了產品引發過敏就得不償失。

劇中忙著做人的蘇晏霈表示，因疫情關係，很多團體都需要幫助，自己也很幸運可以跟著一起做愛心，而且每一站都有跟到。苗真表示很開心剛好有空檔可以一起跟上愛心列車，募款的當下知道大家出錢又出力，一定要跟上腳步一起來。