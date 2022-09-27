解決行的問題！地方建設以交通議題的民眾詢問度最高，新北市長候選人、交通部前部長林佳龍今(27日)在臉書喊出「綠色交通大旗艦、公共運輸大提升」，提出每月發放新北綠色交通500點，北北基桃園通行無阻的首都通交通月票，及敬老愛心卡增值600點等政見，承諾讓新北市民「好行又安居」。

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林佳龍表示，自從參選以來，市民最常和他反應、也最希望的，就是能「翻新交通」，改善出入往來的便利度與安全性。他說在侯友宜市長主政期間，有捷運、公車的新北市，公共運輸使用率不僅偏低，2021年共有高達4萬3000多件的交通事故，近4年來交通事故總量直線增加25%。

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「這些數字背後，都是家庭跟人命。」林佳龍因此提出「綠色交通大旗艦、公共運輸大提升」的計畫，不僅符合未來2050年國家淨零排放路徑政策方向，同時，也大幅改善新北的公共運輸使用偏低的交通窘境，完善一個400萬人口的城市，該有的交通格局。

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包括計畫1、每月發放新北綠色交通500點：每位市民每月發放500點綠色交通點數，藉由多元載具整合使用，可搭乘所有大眾運輸系統、四通八達暢行無阻，全面落實「MR.B&B（捷運Metro、鐵路Rail、公車Bus、自行車Bike）」的綠色交通計畫。

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計畫2、首都通交通月票，北北基桃園通行無阻：擴大使用城市和適用載具，推動「首都通交通月票」，以人為本，而不是以交通工具為本，對國際旅客而言「一卡首都通」也更為便利。

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及計畫3、敬老愛心卡增值600點：擴大使用在捷運、台鐵、公車客運、公共自行車，並可搭計程車、運用在國民運動中心，讓敬老愛心卡更好用，真正發揮該有的功能。

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林佳龍強調，他的政策不只「好好做事」而已，而是要真正解決新北市民生活上的痛點。努力讓新北市往公共運輸使用率4年後超過50%、交通事故減少50%、塞車路段降低50%、空氣品質提升20%的目標前進。同時保障市民的交通安全、改善空氣品質、增加出入便利性。讓新北真正「好行又安居」，就是他的承諾！