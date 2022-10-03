新北市淡水區俗稱登輝大道的淡金路一段車流量大，但由於沿線的行人穿越道較少，許多行人貪圖方便會直接涉險穿越馬路，日前有名機車騎士路過淡金路時，發現有2名女童受困在中央的分隔島上，他見狀立刻下車協助2名女童穿越馬路，帶往安全地帶；對此，淡水警分局呼籲，發現類似情形可通報警方到場協助，避免自身也發生危險。

日前有名網友在地方的臉書社群分享一段影片，只見有名男子騎車經過淡水登輝大道時，在摩納哥社區前發現道路分隔島上有兩名女童受困，他立刻將車臨停在女童旁邊驚呼「妳們怎麼會在這裡」，隨後男子一手牽著女童，另一隻手高舉示意其他用路人注意後，協助她們安全穿越馬路，隨後又趕回分隔島旁將機車騎走。

這名分享的網友表示這名男子是自己的丈夫，強調如果當時2名女童若是誤判情況而穿越馬路，很有可能會發生危險，希望家長提醒女兒「隨意穿越馬路非常危險」，也謝謝當時在另外兩線道臨時停車協助控制車流的公車以及另一輛白色轎車，「讓我先生平安回來」。

雖然該名騎士見義勇為的善舉令人敬佩，但警方並不鼓勵這樣的做法，擔心民眾也因此發生危險；淡水警分局表示，女童於道路上違規穿越車道已違反道路交通管理處罰條例第78條，另外機車臨時停放於快車道上也違反前揭條例第55條。

據了解，目前該案沒有被檢舉，不過若是機車騎士遭依法開罰，其實也可能符合「緊急危難」的定義，提出申訴很大機率可不予處罰。

警方呼籲，民眾發現類似狀況，應請警方到達現場處理，以避免發生交通事故危險，另也將加強易肇事路段巡邏防制，以確保民眾安全。