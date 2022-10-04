男星鍾承翰曾飾演《一把青》中的飛官小顧顧肇鈞，英挺帥氣形象擄獲許多少女芳心，近期他在比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的電視劇《媽，別鬧了！》飾演憨厚大直男，與曾莞婷的情慾戲相當精彩，事業與家庭都兼顧得很好；不料他近日突然公布行車紀錄器，表示開車過程當中有小孩從路邊竄出，驚險畫面嚇壞許多網友。

男星鍾承翰昨（3）日心有餘悸發文：「必須分享，我被嚇到心臟差點跳出來」，他表示昨天開車上路，中午開到市民大道，在綠燈的情況下正常行駛，結果有一名大約一、二年級的小朋友突然穿越馬路，從一旁竄出來手刀闖紅燈跑過斑馬線，讓鍾承翰直呼：「我真的被嚇個半死，我左手邊還有一台車的死角」，幸好他行駛速度不快，不然他估計小朋友應該會噴飛。

男星鍾承翰日前開車上路，遇到一個小朋友闖紅燈衝上馬路。（圖／hans_chung_ Instagram）

影片中小朋友僅出現了一秒，用奔跑的方式穿越馬路，鍾承翰看到人後也緊急踩了煞車，忍不住驚呼：「哇！」他也呼籲大家開車騎車都要注意安全，家中有小孩的也一定要看好，並且要好好教導交通安全，不然等到意外發生就來不及了。

許多網友看到後也驚呼：「家長在幹嘛」、「這應該開窗罵一下的，太危險了吧」、「好險沒事」、「超級可怕欸，若受傷不只傷害一個家庭」、「真的三寶」、「太誇張了，家長沒在教嗎」、「天啊！太扯了啦！小孩子很沒交通安全概念」、「還好騎車的那位也沒很快，嚇死欸」。