行人過馬路應遵守交通號誌，一名住新北的謝姓男子抱怨，昨日晚間念國小四年級的女兒，違規穿越馬路被警察開罰單，女兒被嚇得一直哭，他氣得將其PO上網說，「不能以勸導的方式嗎？政府有缺錢缺成這樣嗎？」貼文引發兩派網友爭論。

原PO昨（27）日於臉書社團《爆怨公社》上傳一張罰單指出，國小四年級的女兒昨日晚間8時52分，在板橋南雅路口被警察開出「未依行人專用號誌指示穿越道路」的罰單，他氣炸罵「真的有必要嗎？不能以勸導的方式嗎？一個小女生被嚇到回家一直哭，好像犯了什麼大錯，政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」

國小四年級的女兒被警察開罰單。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文引發兩派網友討論，多數網友認同警察開單，「這是在救她」、「小四了，可以看得懂紅綠燈，也會過馬路了，不小了」、「學個教訓吧！下次有可能就沒下次了」、「錯就是錯，何不機會教育？你身為家長沒有自覺嗎？」、「你要是好好教她，也不會有這張罰單，在路上騎車、開車就怕這種闖紅燈的。」

另一派人則認為警察小題大作，「小學生真的會留下一輩子的陰影，一堆留言在那邊假道德」、「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到。」