台北市議員徐巧芯今年5月被爆出紅線違規停車，處理的北市警信義分局三張犁派出所徐姓警員因未開單，引發爭議，事後徐員雖被記申誡2次，但有民眾認為徐員不舉發徐巧芯違停，包庇她免繳600元至1200元罰單，涉嫌圖利徐巧芯，告發徐員違反《貪汙治罪條例》。台北地檢署今偵結，認為徐姓員警貪汙、圖利罪嫌不足，將徐員不起訴處分。

徐巧芯因今年5月19日紅線違停，先遭處理的徐姓員警擔任國小代課老師的高中同學上網爆料，指她特權施壓，信義分局認為員警第一時間稱不認識爆料者，又在上班時間用手機，調查後記徐員2支申誡。但爭議一再延燒，北市警局還主動公布員警密錄器，強調原屬單純交通違規事件，並無爭議之處。

密錄器2分鐘影像顯示，徐當時車子停在光復南路小巷內，信義分局員警前往開單，此時徐的助理出現，表示「我要開走了！」但員警回說停在紅線，且巷子很窄所以要開單。

此時徐巧芯走出店外，表示這是她的車，提問「這不是有人在就先用勸導嗎？」、「什麼時候變成直接開啊？」員警發現是徐就表示不開了，徐聽後就說「你開啦、這樣我們也不好做」，員警則回「開了我不好做」，徐拿出身分證給對方但遭拒絕，最後表示「沒關係我們回去再講」，徐再度要求開單，員警回說：「就這樣，拜拜」。