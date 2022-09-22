警方在現場查扣的辣椒水。（警方提供）

過馬路竟演變成大亂鬥！新北市三重正義北路、平安街口，昨（21）日晚間9時許，發生汽車駕駛及車上乘客，與1名行人的交通糾紛，雙方4人當場在馬路上打了起來，汽車駕駛李姓男子（26歲）更拿辣椒水攻擊行人林男（29歲），後來警方獲報到場，將一干人等都帶回派出所偵辦。

舉了解，李男昨晚開車載著謝姓（26歲）、呂姓（31歲）友人行經案發地時，林男與其友人正要過馬路，但因2人皆有喝酒，所以步行速度較為緩慢，在行經李男車前時，李男疑似不耐久候，便鳴按喇叭，不料此舉卻激怒對方，林男也不甘示弱，以拳頭敲擊汽車引擎蓋回擊。

李男見狀後，遂與車上2名友人一同下車理論，雙方一言不合爆發肢體衝突，隨後李男回到車上拿辣椒水，朝林男臉部噴灑；不久後警方獲報趕到現場，先將林男送醫治療，確認無大礙後，將李男等3人及林男帶回派出所訊問，對於互毆部分，李男等3人暫不提告，但遭攻擊的林男則提出傷害告訴，因此警方訊後將全案依傷害及妨害秩序罪嫌，將李男等3人移送地檢署偵辦。