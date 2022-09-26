為提振消費動能，大陸財政部、工信部、稅務總局三部委26日聯合公布，原訂年底結束的新能源車免徵汽車購置稅政策延長一年，至2023年12月31日。利多消息公布後，帶動港股26日汽車股大漲。

港股電動車相關類股出現不同走勢。其中造車新勢力的小鵬港股股價漲勢最為凌厲，終場收升8.7％。其他如理想汽車漲4.2％、長城汽車漲3.4％、比亞迪升1.3％。此外，吉利汽車收平，蔚來汽車則是不漲反跌，小跌0.5％。

新浪財經報導，免徵車輛購置稅的新能源汽車，根據工信部、稅務總局公布的「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」實施管理，市場估計，多數購車者可節省人民幣上萬元

根據「目錄」發布之日起購置的，列入「目錄」的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車，屬於符合免稅條件的新能源汽車。

另據公告，2022年12月31日前已列入「目錄」的新能源汽車可按照本公告繼續適用免徵車輛購置稅政策。