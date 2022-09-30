隔夜美股再度重挫，蘋果大跌近5%，由中概股組成的金龍中國指數重挫4.76%，但中國人行出手，帶動人民幣飆升逾1100個基點，以及中國9月官方製造業採購經理人指數（PMI）意外重拾擴張，給港股帶來支撐，周五恆生指數盤中微升0.1%，報17183.7點。國企股跌0.08%，報5907.58點。

財新中國9月製造業PMI跌至48.1，表現意外疲弱，給大盤帶來壓力，稍早前恆指一度跌至17016點，再創11年新低，險些失守17000點大關。

在人民幣兌美元離岸價創下歷史新低後，中國人行接連放話，警告狙擊人民幣者「再賭一定會輸」，29日晚間便傳出人行要求國銀在離岸市場大舉賣美元拉抬人民幣，夜盤在岸、離岸人民幣匯價雙雙飆漲超過1000個基點，盤中一度漲逾1100基點，重返7.12元、7.11元附近。

恆生科技股指數目前跌1.23%。新能源車族群表現尤為疲弱，蔚來跌8.48%，跌幅最大，其次為小鵬汽車跌5.5%。理想汽車亦跌逾4%。

蘋概股瑞聲科技跌3.3%，舜宇光學跌1.45%。隔夜蘋果大跌4.9%，因美銀將其股票評級從「買入」調降至「中性」，並將其目標價從185美元下修至160美元，稱該科技巨頭也難逃宏觀經濟的挑戰。

體育用品股賣壓湧現，李寧跌4%，稍早前一度跌7%。申洲目前跌4.5%，安踏跌3.1%。稍早前，全球最大運動服飾製造商Nike在盤後警告，由於大打折扣出清庫存，以及受到美元急升影響，全年毛利恐將大跌。Nike執行長Matt Friend表示，公司將果決地出清庫存，並坦承全年毛利率將「暫時」受到影響。