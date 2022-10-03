目標是要打造環狀線的高雄輕軌，過去因為部分路段爭議而停工，高雄市長陳其邁指出，自己上任後就把輕軌列為優先處理事項，經各方努力後終於提出優化方案，如今通車路段將再延伸，成為台灣最美的一條捷運。

陳其邁昨（2）日在臉書表示，因為美術館、大順路的爭議問題，高雄輕軌一停工就是2年，讓捷運局同仁充滿挫折，士氣低到谷底，但綠色交通、加速輕軌成圓是多數市民的期待，他因此在上任後就將輕軌列為要優先處理的事情。

陳其邁透露，團隊傾聽民意後找出問題所在，並持續溝通、聽取建議，再邀集各方專家找出解決之道，共提出9項優化調整方案，包括將美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，並額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音；及「以站就樹」等措施，不只帶來夢幻氛圍，更把噪音給擋住！

「不迴避問題，找出解決問題的方法，然後尋求共識，全力完成，這是我們的態度。」陳其邁說，10月5日輕軌的通車路段就將再度延伸，經高雄美術館園區至C24的愛河之心站，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便的生活，感謝市民與團隊日以繼夜的努力，讓輕軌敗部復活、浴火重生，成為台灣最美麗的一條捷運。