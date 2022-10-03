國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（2）日與多位北市議員組成參訪團訪問新北市，並在新莊區的「新泰溫仔圳故事館」合體新北市長侯友宜，侯今發文表示，期盼「安宜」聯手，讓雙北更好，國家更強大。

侯友宜提到，塭仔圳過去50年有大量違章工廠，進而衍生公安、環安、治安等危機，對此市府團隊下定決心，要推動塭仔圳市地重劃，「無論如何都要排除萬難來推動」，全力輔導當地的4217家傳統工廠轉型及搬遷，讓該地揮別過去老舊凌亂的面貌。

侯友宜指出，這片總面積近400公頃（相當於2.6個台北市信義計畫區）的區域，未來將在市府團隊的持續努力下，變身成為新國門之都，同時這裡將會充滿公園、綠地，和完整規劃的基礎建設，加上將城市串連起來軌道建設，「塭仔圳將會成為北台灣千萬人都會區閃亮的中心」。

侯友宜坦言，身為市長，讓新北市和紐約、東京、首爾等國際大城並駕齊驅，是他責無旁貸的信念。侯更期盼，在此成長茁壯的過程中，雙北能互相合作、目標一致。

「萬安來到新北市為我們加油打氣」，侯友宜說，更重要的是，未來在交通、環境、以及整體社會福利，台北市也會有很多和新北市一起合作努力的目標，「我們都有很多共同的理念，只能快，不能等；今天不做，明天一定後悔」，雙北好、北台就會好，台灣也會越來越美好！

最後侯友宜也喊話，期盼「安宜」聯手、一起加油，帶給雙北市民「安樂宜居」的生活，「只要我們團結攜手向前行， 國家未來一定更強壯」。