許多愛貓愛狗人士時常會定期餵養流浪貓狗，不過有時可能引起民眾反感。一位網友表示，自己居住的社區原本很寧靜，近期附近搬來一位愛貓狗人士，沒想到從此一切變調，讓他忍不住怒轟「愛貓狗人士的存在，根本是以糟蹋他人為樂的」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，社區原本相當寧靜宜居，不過隔壁社區搬來一位愛貓狗人士後，不時會在附近餵食流浪貓狗，導致當地開始出現惡臭，流浪貓狗也漸漸變多。

一名網友分享愛貓狗人士在社區餵食廚餘後的垃圾。（翻攝自爆廢公社臉書）

更可惡的是，有人看不下去出面勸阻後，愛貓狗人士卻依然故我，從原本上午8至10點改成在半夜餵食，剩下的食物也不會再回收、就這樣直接擺放在路邊，讓原PO氣得大罵，「愛貓狗人士的存在，根本是以糟蹋他人為樂的」。

對此，許多人紛紛回應，「養流浪貓狗很好玩，又能假掰沽名釣譽，還不用處理排泄物，咬傷人也不用負責！還一副很清高的說是棄養人的錯，貓狗無辜。叫他愛牠就帶回去養，就會推說環境不允許、家中不能養」、「假愛心，貓狗是不能吃人的廚餘的，真正愛媽愛爸會貫徹乾淨餵食並協助抓紮送養」。

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