香港明（26）日起放寬入境檢疫措施至0＋3，即取消酒店檢疫，改為3日醫學監察。香港醫務衛生局局長盧寵茂受訪指出，有空間考慮再放寬社交距離措施，但難以列出縮短至0＋0的條件及時間表。

香港《星島日報》報導，盧寵茂接受電視台節目訪問時表示，難以列明再縮短至0＋0的條件及時間表，並指現階段不調整至0＋0是因為數據顯示不合適。他說明，目前社區檢測陽性比率大約為1％，但外地來港的旅客則仍是3％，因此是3倍的風險。他又指，何時實施0＋0需視相關比率在1至2個月後會否繼續下降，以及香港的疫苗接種率能否繼續上升。

盧寵茂稱，社區感染數字目前正在下降，但隨著港府改變入境檢疫政策，輸入個案將會上升。若以3％的陽性比率推算，在改為0＋0後，輸入個案可能上升2至4倍，甚至可能達到10倍。他又提到，由於變數太多，因此難以仿效上屆政府提出「復常路線圖」，也難以列明再縮短至0＋0的條件及時間表，但強調需謹記今年初的第五波疫情，並指需確保抗疫道路穩妥，否則會「路毀人亡」。

盧寵茂還稱，香港新增確診個案回落，加上公立醫院非緊急服務亦將恢復至8成，認為有空間放寬社交距離措施，並指會盡快推行。