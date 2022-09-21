彰化縣和美鎮有1對白姓兄妹因父親病逝頓失依靠，家中遭斷水斷電，2人被發現已半個月沒洗澡，消息曝光各界善款湧入社會處帳戶，1名長年幫助彰化地方的陳姓車行老闆除了拿出16萬善款外，也承諾兄妹願意栽培兄妹倆到大學畢業，其生活費、教育費將於他的慈善團體供給。

分別就讀6年級與4年級的2兄妹，平時與爸爸相依為命，爸爸9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，2兄妹生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，後來父親逝世，鄰里事後才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」，目前社會局已開設捐款專戶，已有60萬善款湧入。

該兄妹的生母傳出曾說「我不想要小孩」，親屬透露該母親目前罹患2種癌症，目前正接受治療中，此外還要養其他孩子，真的無力再扶養兄妹倆。（翻攝照片）

據了解，1名長年幫助彰化當地、台灣社會的陳姓車行老闆，他得知消息後，也主動聯絡議員賴清美，表示可以給予協助，他除了親自將善款送過去小兄妹家，他也在個人臉書PO文表示，「16萬善款交給縣政府社會處兄妹專款專用，我個人向家屬承諾未來兄妹的生活費及教育費，如有不足由本團栽培到大學所有費用」，他也希望小兄妹能夠自立自強平安健康長大。

另外，也有慈善團體彰化分會也請志工給予1萬元的急難救助金，該慈善團體也表示日後會繼續關懷兄妹生活、上學情形；另外，彰化縣社會局也表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。