彰化和美1對白姓兄妹因父親病逝頓失依靠，家中遭斷水斷電，2人被發現已半個月沒洗澡，消息曝光各界善款湧入社會處帳戶，目前已有60萬，而該兄妹的生母傳出曾說「我不想要小孩」，親屬透露該母親其實罹患2種癌症，目前正接受治療，此外她還要養其他孩子，真的無力再扶養兄妹倆。

分別就讀6年級與4年級的2兄妹，平時與爸爸相依為命，爸爸9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，2兄妹生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，後來父親逝世，鄰里事後才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」，目前社會局已開設捐款專戶，已有60萬善款湧入。

據ETtoday報導，2兄妹的母親在結婚前已有孩子，離婚後只帶著原本的孩子，留下該對兄妹給前夫；2兄妹的姑姑表示，前弟媳疑似同時罹患2種癌症，又要照顧孩子，根本無力再扶養兄妹倆，而2兄妹的大伯有糖尿病，也無法幫忙照顧，兄妹的父親生前有交代遺願，希望妹妹能交給姑姑、哥哥交給叔叔照顧。

社會處表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。