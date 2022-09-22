彰化和美1對白姓兄妹因父親病逝頓失依靠，家中遭斷水斷電，2人被發現已半個月沒洗澡，消息曝光各界善款湧入社會處帳戶，目前已超過60萬；近日小兄妹被問及「沒有水電的生活要怎麼過日子？」，小妹妹表示近2周都是叔伯們去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日，更透漏心願是希望家裡能有個「冰箱」，令在場的人相當不捨。
分別就讀6年級與4年級的2兄妹，平時與爸爸相依為命，爸爸9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，2兄妹生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，後來父親逝世，鄰里事後才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」，目前社會局已開設捐款專戶，善款已超過60萬湧入。
據了解，1名陳姓車行老闆得知消息後，也主動聯絡議員賴清美，表示可以給予協助，他除了親自將善款送過去小兄妹家，他也在個人臉書PO文表示，「16萬善款交給縣政府社會處兄妹專款專用，我個人向家屬承諾未來兄妹的生活費及教育費，如有不足由本團栽培到大學所有費用」，希望小兄妹能夠自立自強平安健康長大。
另外，也有慈善團體彰化分會也請志工給予1萬元的急難救助金，該慈善團體也表示日後會繼續關懷兄妹生活、上學情形；彰化縣社會局也表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。
據《ETtoday報導》，近日小兄妹2人正在家中守靈，見到訪客都很有禮貌問好，兩兄妹被問及「天氣這麼熱，沒有水電的生活要怎麼過日子？」，小妹妹表示，都是叔叔跟阿伯去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日；小妹妹也說出願望，希望家裡能有個「冰箱」。家人表示，兩兄妹都知道家裡經濟困頓，生活過得相當的拮据，但從來沒有任何怨言，令人鼻酸。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。