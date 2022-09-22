彰化和美1對白姓兄妹因父親病逝頓失依靠，家中遭斷水斷電，2人被發現已半個月沒洗澡，消息曝光各界善款湧入社會處帳戶，目前已超過60萬；近日小兄妹被問及「沒有水電的生活要怎麼過日子？」，小妹妹表示近2周都是叔伯們去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日，更透漏心願是希望家裡能有個「冰箱」，令在場的人相當不捨。

和美區家庭福利服務中心指派社工督導到個案家中關懷並致贈急難慰問金將協助個案喪葬事宜。（彰化縣社會處提供／吳敏菁彰化傳真）

陳姓老闆承諾將栽培和美小兄妹至大學畢業。（翻攝自陳永聰臉書）

分別就讀6年級與4年級的2兄妹，平時與爸爸相依為命，爸爸9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，2兄妹生活全失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，後來父親逝世，鄰里事後才知道兄妹已半個月沒洗澡，喪葬費也沒著落，各界心痛「怎還有這麼悲慘角落」，目前社會局已開設捐款專戶，善款已超過60萬湧入。

據了解，1名陳姓車行老闆得知消息後，也主動聯絡議員賴清美，表示可以給予協助，他除了親自將善款送過去小兄妹家，他也在個人臉書PO文表示，「16萬善款交給縣政府社會處兄妹專款專用，我個人向家屬承諾未來兄妹的生活費及教育費，如有不足由本團栽培到大學所有費用」，希望小兄妹能夠自立自強平安健康長大。

另外，也有慈善團體彰化分會也請志工給予1萬元的急難救助金，該慈善團體也表示日後會繼續關懷兄妹生活、上學情形；彰化縣社會局也表示，該案是社會處長期關注，並提供經濟扶助與連結民間資源的個案，近期白男病情惡化，社會處就主動提出申請並已核列低收入戶，提供醫療與健保的補助，另外兄妹倆家中遭停水停電的部分，已經由社工連結資源提供急難救助金給予協助。

據《ETtoday報導》，近日小兄妹2人正在家中守靈，見到訪客都很有禮貌問好，兩兄妹被問及「天氣這麼熱，沒有水電的生活要怎麼過日子？」，小妹妹表示，都是叔叔跟阿伯去買水回來加熱，用擦澡的方式省水度日；小妹妹也說出願望，希望家裡能有個「冰箱」。家人表示，兩兄妹都知道家裡經濟困頓，生活過得相當的拮据，但從來沒有任何怨言，令人鼻酸。