被稱為「殯葬天王」的龍巖集團創辦人李世聰，與妻子劉萍，涉嫌將龍巖及福澤兩基金會的善款轉入自己的帳戶私用，台北地檢署偵查後認為，基金會實際上營運支出超過龍巖捐贈，夫妻倆所涉侵占罪嫌不足不起訴，不過劉女盜蓋董事印文，遭依偽造文書起訴。

檢調發現，李世聰夫婦利用能夠主導龍巖公司及龍巖社會福利慈善事業基金會董事會的機會，將龍巖公司的款項，以「公益捐款」名義，分次轉到「龍巖基金會」，再轉到由劉萍擔任董事長的「福澤慈善基金會」，最後再轉到李、劉的帳戶私用，2013年至2015年，每年搬走300萬，劉萍則用這些款項支付信用卡、貸款本息，還購買精品，並向主管機關不實申報。

2016年到2019年，李世聰夫婦再以龍巖基金會運作需經費的名義，陸續賣出基金會持有的龍巖公司股票，再將部分售股所得以公益捐款的名義轉給福澤基金會，同樣每年從龍巖基金會搬走300萬，轉到2人的私人帳戶，劉萍再把「善款」以現金提領、繳交稅款、健保費及電話費等個人支出，並向主管機關不實申報。

檢調統計，李世聰夫婦從2013年起的7年內，共侵占2100多萬元善款，依違反證交法特別背信罪、刑法詐欺、偽造文書、公益侵占等罪偵辦。