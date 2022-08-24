印尼蘇門答臘島一家人罹患怪病，爸爸天生長得像河馬，婚後生下來的5個子女，竟有4人五官比例異常，神似河馬，僅最小的女兒遺傳到媽媽，長相與一般人一樣。面對孩子特殊的長相，這對夫妻多次求醫，但都找不出病因，直到他們一家的照片在網上爆紅，才有一位專家出面表示，這家人恐罹患罕見疾病「特雷徹·柯林斯綜合症」。

根據《中國報》報導，印尼蘇門答臘島有一家人罹患怪病，5個孩子中有4人的臉激似「河馬」，只見他們的臉上布滿深刻的皺紋、眼睛也拉長向外突出、嘴巴碩大無比。異於常人的長相，導致這家人飽受歧視，也沒有人雇用他們工作，平時只能靠打零工維生。

而這家最小的女兒泰爾，長相則是遺傳了媽媽，與一般人無異，對此，泰爾表示，她從小就知道自己和家人們長得不太一樣，但由於爸爸和哥哥姊姊們很像，所以她也從沒有多想，也搞不清楚是怎麼回事，只是單純以為自己剛好長得比較像媽媽。

面對孩子的長相異常，五兄妹的父母其實曾帶他們多次就醫，但跑遍各大醫院都沒找出病因，只知道可能和遺傳有關。後來這家人的照片在網路曝光，才有專家出面解釋說，這家人可能罹患罕見疾病「特雷徹·柯林斯綜合症」。

「特雷徹·柯林斯綜合症（Treacher Collins Syndrome）」是種先天性臉頰骨及下頷骨發育不全疾病，狀況嚴重的話，可能會導致呼吸、睡眠、飲食與聽力困難。由於這是一種基因異常導致的疾病，通常罹患此病的人，家中也會有人罹病；而除了遺傳外，另一個致病原因則可能是長期接觸一些放射或化學物質。