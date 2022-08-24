印尼蘇門答臘島南部外海發生強震，當局評估後續影響之際，指出截至午夜為止，他們尚未接獲任何災損或傷亡的通報。

路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，昨天晚間9時31分的這起地震規模達6.3，震央在距離班古魯省（Bengkulu）城鎮曼納（Manna）80公里處，震源深度52公里。

曼納位在首都雅加達西北方，兩地距離約600公里。

印尼國家災害應變總署（BNPB）在聲明中表示，蘇門答臘南部沿岸的居民感受到2到6秒的震動，有些人因此驚慌奪門而出。

班古魯省地方官員說：「搖晃得很厲害。」

法新社報導，所幸尚未立即傳出災損或傷亡，當局也未發布海嘯警報。

印尼氣象氣候暨地球物理局建議民眾「留心可能的餘震」。

印尼上一次地牛大翻身發生在3月，一起規模6.7強震襲擊蘇門答臘島西岸，之後發生多起餘震。

而2004年蘇門答臘外海一起規模9.1的強震引發海嘯，印度洋周圍國家有22萬人死亡，包括在印尼的約17萬人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110824