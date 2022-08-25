說起新加坡Grab，相信東南亞地區不知道的相當少數，因為曾經是叱吒一時，市價最高的新創公司。不過，現在這個殊榮卻被印尼同業GoTo給整碗端走。

2021年12月初，Grab前腳在美國那斯達克風光上市，不久後，GoTo後腳就在2022年4月中，選在印尼掛牌。這兩家科技新創的業務或許有些微不同，但唯一相同之處，就是到現在兩家都還沒開始賺錢。

因Grab股價表現在過去一段時間每況愈下，故市值只剩下競爭對手GoTo約260億美元的一半左右。Grab仍在新加坡稱王，但覬覦GoTo在這個東南亞最大國家內，各項線上業務主導地位，例如網約車以及外送食物等。

銷售業績搭上印尼經濟成長順風車的GoTo，上市4個多月，目前股價較掛牌價相比，僅僅小跌約3%而已。不過，Grab就沒這麼幸運，上市8個多月，股價卻大幅下修逾60%。

新興市場科技風投調研單位Momentum Works指出，就印尼2021年食物外送市場規模來說，Grab吃下49%，GoTo也有43%，顯示雙方競爭激烈。Grab計劃在美股25日開盤前公布最新財報。另外，GoTo也將於30日發表公司業績。