儘管IC設計產業遇亂流，影響故障分析業務，汎銓(6830)因半導體先進製程材料分析訂單強勁，下半年營運展望樂觀，汎銓董事長柳紀綸表示，隨著新進人才陸續到位，今年下半年營運可望逐季成長，全年業績有望成長20%，明年亦可望維持成長。

汎銓為半導體材料分析(MA)及IC設計故障分析(FA)廠，通膨升息及俄烏戰爭衝擊全球產業，半導體產業景氣亦見反轉，IC設計產業遇亂流，致使汎銓故障分析業務需求趨緩，不過，佔公司營收比重達85%的先進製程材料分析訂單強勁，讓汎銓科技今年下半年及明年業績持續看好。

根據專業研究機構IC Insights最新資料，2021年全球半導體公司研發支出達714億美元，年增13%，並寫下新高記錄，預估2022 年至2026年每年保持年複合成長率(CAGR)5.5%，推升全球市場規模進一步達1086億美元，有助於汎銓整體業務良好發展。

今年上半年稅後盈餘為1億元，年增21.77%，每股盈餘為2.44元，為歷年同期新高；累計前7月合併營收為9.57億元，年增20.43%；柳紀綸表示，公司在材料分析佔領先地位，雖然不能說不會受半導體產業景氣變化影響，但影響相對較小，從目前客戶需求來看，第3季會比第2季好一點，第4季會更好，全年業績有機會成長20%，明年亦可維持成長趨勢。

展望未來，汎銓將持續投入半導體材料分析(MA)/故障分析(FA)兩大領域研發，強化競爭力，並積極提升兩岸旗下檢測分析產能、專業人才招募，助力整體檢測分析量能進一步擴大；此外，看好大陸、日本、美國與歐洲等地區政府積極投入半導體自主化及先進製程技術開發趨勢不變，針對材料分析(MA)業務仍秉持採取「集中化」策略，複製汎銓於台灣贏的模式，搶攻全球材料分析市場商機。