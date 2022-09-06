周一在能源危機加劇和經濟衰退擔憂下，風險偏好遭到壓抑。而歐股在周二早盤出現反彈；在宣布同意出售全球信託業務之下，瑞士信貸(Credit Suisse)股價大漲。

在周二開盤敲鐘後不久，泛歐Stoxx 600指數升2.48點或0.60%，為415.87點，暫時完全收復周一的0.6%失土。

德國DAX指數在周一跌2.2%之後，目前暫升0.7%。

投資人密切關注北溪一號停止運轉之後的後續發展。該停止供應引發歐洲能源價格飆升和冬季短缺的隱憂。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)副執行長Vitaly Markelov周二稍早指出，在西門子能源修復好設備之前，不會恢復北溪一號對德國的供應。

西門子能源股價飆漲3.1%；然該公司曾在上周六時表示，沒有接受到任何維修工作的委託，並稱一處地方的漏油，不會影響到渦輪機的運轉。

瑞信上漲1.9%；該行同意將全球信託業務賣給畢達菲爾特銀行(The Bank of N.T. Butterfield & Son)和Gasser夥伴信託。