汎銓科技(6830)受惠於國際知名大廠積極投入先進製程研發及第三代半導體材料應用等，帶動半導體上、中、下游客戶高度檢測分析需求，加上公司持續完備兩岸檢測實驗室與業務據點，以及擴增專業檢測分析人才，業績看好，今天掛牌首日盤中股價漲幅達23.5%。

汎銓今天以每股100元上市掛牌，汎銓為半導體產業材料分析(MA)及故障分析(FA)廠，在兩大領域具有多項領先分析檢測業界的技術工法，藉由專業檢測分析人才培育，以及結合自行開發「智慧e系統」之生產管理系統等，有效滿足客戶彈性高效率分析服務、高精準度及分析品質一致性需求，在半導體先進製程分析市場佔有高度競爭利基，近年來公司亦積極拓展兩岸地區良好業務動能，隨著新技術結點、新材料應用發展，推升客戶每日委案分析案件數明顯成長態勢。

由於全球積極建立在地半導體供應鏈，半導體產業進入先進製程競賽，不僅主要國際知名半導體晶圓代工大廠加大研發力道，並持續提高材料分析(MA)委案業務合作，以半導體新技術節點研發至量產保持高良率水準階段前，皆同步帶動國際半導體設備商、材料商紛紛加入先進製程研發行列，憑藉汎銓擁有關鍵專業分析工法專利、優質研發及檢測分析團隊，加上服務客戶層面廣泛，包括第一類、第二類、第三類半導體晶圓代工廠、IDM 廠以及配合晶圓代工廠之設備商、材料商，以及上游的 IC 設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB等國際知名客戶，皆係創造目前旗下材料分析(MA)業務供不應求，隨著公司持續拉升檢測分析量能，有信心創造未來營運表現優於市場成長力道。