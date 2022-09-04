從去年9月3日以來，北京證券交易所（北交所）已設立正式滿一周年。根據Wind資料顯示，截至9月2日，北交所掛牌上市公司一年來已突破百家大關、達到110家。被定為作為服務創新型中小企業的主陣地，在這110家掛牌公司中，中小企業占比達77％。在金額部分，至今北交所上市公司公開發行累計融資超過235億元（人民幣，下同），平均每家達2.1億元。

據澎湃新聞引述北交所相關人士指出，雖然北交所公開發行融資金額看似不大，但對於中小企業、民營企業而言卻意義重大，對於支持經濟穩增長、防風險大局方面也發揮著積極作用。

該相關人士更表示，已掛牌上市的公司，整體創新屬性突出。目前北交所共有23家國家級「專精特新」小巨人企業，2家公司獲得國家科技進步獎，上市公司2021年度研發支出合計35.52億元，研發強度平均4.6％，平均研發強度遠超規模以上企業平均水準。

除公開發行外，北交所融資機制按需靈活特徵突出。據了解，上市公司在新三板掛牌階段平均進行2次定向發行融資，單次融資5000萬元左右，上市後已有5家啟動再融資，形成按需、小額、多次的接續融資機制。

該人士指出，北交所公開發行單次融資從0.4億元至17億元不等，既能滿足優質公司的大額融資需要，又能保持小額融資的靈活便捷，上市公司融資金額體現了與其發展階段的適配性。