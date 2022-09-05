晶圓代工龍頭台積電今天下午向中央社記者說明表示，台積電日本設計中心（TSMC Design Technology Japan）規劃在大阪設立辦公室，但並非新的研發據點。

日經中文網今天報導，台積電將在今年底前在日本大阪市設立負責研發的基地，這是在日本負責研發的TSMC Design Technology Japan公司的第2個基地。

對此台積電接受記者電訪詢問說明，TSMC Design Technology Japan規劃在大阪設立辦公室，但並非新的研發據點。

根據資料，台積電在2020年1月於日本神奈川縣橫濱市設立技術中心，台積電在2021年3月成立日本3D IC研發中心子公司，台積電與索尼半導體在2021年於日本熊本市合資設立子公司JASM，採22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務。（編輯：張均懋）1110905