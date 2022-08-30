據TrendForce調查表示，在智慧型手機品牌廠優先調節通路庫存的考量下，針對第二季的生產規劃即已相當保守。同時，受中國疫情封控影響，導致原本就已相當疲弱的市場需求更加惡化，品牌廠被迫再調降生產目標因應，使以往生產量多有成長的第二季，卻呈現季減6%，全球產量僅約2.92億支。對比2021年同期因南亞、東南亞因第二波疫情爆發而下滑的生產表現，則是有5%的年衰退。

三星(Samsung)作為歐洲的銷售主力，受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節，第二季的生產量因此大幅季減近16.3%至6,180萬支。展望第三季，三星仍專注於通路庫存的調節，加上對於後勢展望保守，預估第三季生產總數將較第二季呈現持平至小幅成長。值得留意的是，近年由於三星積極投入折疊機的研發和行銷，成功延續了折疊機的熱潮，同時也成為該市場的領頭羊，以今年全球約莫1.1%的折疊機市占來看，三星將囊括近9成市占。

第二季為蘋果(Apple)新舊機種交接的過渡期，且多為年度生產表現最低的一個季度。第二季因遭遇上海、崑山等地執行封控，在供應鏈補給受到衝擊的狀況下，初期稼動表現受到影響。隨著解封後透過產能調整，已補足封城期間產生的產出缺口，第二季仍有4,820萬支的產出，位居全球第二。展望第三季，四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16(TSMC 4nm)，記憶體起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4,800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將隨之上揚。不過在全球高通膨以及匯差的壓力下，蘋果可望採取更謹慎的定價格策略以免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。

OPPO(含Realme, OnePlus)生產數量為3,880萬支，季減4.2%；小米(Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生產數量為3,800萬支，季減幅度達14.6%；Vivo(含iQoo)因為第一季即開始大幅調整生產節奏，因此在第二季回升至2,570萬支，季增12.7%，上述三家品牌分別位居第三名至第五名。

展望第三季，OPPO、小米、Vivo主力市場中國的短期經濟仍預期持續疲弱；而原本看好的印度、印尼等新興市場，也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響而難以維持成長。考量市場上諸多負向因素，以及通路庫存仍待消化，TrendForce認為，三家品牌的生產量僅約略持平第二季，但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退，足以顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。整體而言，三者主力市場之一的中國市場己達高度飽和，需求成長放緩，未來三大品牌的成長重心仍主要仰賴拓展海外市場為主。