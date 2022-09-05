受到美國聯準會（Fed）「鷹」式風格、景氣下行預期持續回落影響，新興亞股上周疲弱，周跌3.28%，其中台股跌幅最重，單周下跌3.96%，南韓、泰國分別下跌2.89%與1.38%；綜觀上周資金流入最多的前三新興亞股為印度、印尼及南韓，金額分別為5億美元、1.6億美元及1.3億美元，台股連5周淨流出、越南也連2周淨流出。

台股加權指數上周在資金對科技股保守之下，收在14673.04點，周跌幅達3.96%。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，Fed鷹派言論持續影響市場，美股走弱，台股連帶修正，在能源、食品及供應鏈物流未獲得顯著改善前，通膨水位未來一年內，可能持續在高檔， Fed不再以經濟預測做出前瞻指引，現階段雖然稍有放緩升息步調，但仍以經濟及市場數據的實際情況，做為貨幣政策調整依據，目的為使勞動市場與民生消費走軟，來控制通膨，這段過程將帶來一些痛苦。

張圭慧表示，Fed以提高基準利率的方法，壓制民生對於服務與財貨的消費，並提高企業營運成本以降低勞動薪資水準，從近期的經濟數據看出，似乎有些許成效，但最主要驅動通膨的能源與食品議題，在現階段尚未看到顯著的改善下，由民生端與企業端著手控管，長期效果可能有限，卻也是Fed當前可使用執行策略中，可行性較高的方案，儘管預期通膨有改善空間，但要回到2%目標值仍有一段距離，台股短期內受到消息面影響震盪整理，惟基本面表現穩健，科技產業長期獲得政策支持，如：電動車、綠能及市值進階型風格投資型產品。