梅花颱風目前位於鵝鑾鼻東北東方約380公里海面上，向北北西前進，氣象局上午已發布海警，威脅東部海面，根據上午8時最新資料，7級風暴風圈侵襲機率最高的是基隆，有40%的機率，宜蘭、雙北也有30%以上的暴風圈侵襲機率，天氣風險公司分析師林孝儒指出颱風速度慢，今天到周三上午這4天，北部及宜蘭山區的累積降雨可能達到豪雨等級。

氣象局上午8時公布最新的各縣市7級風暴風圈侵襲機率，基隆市最高，有40%、其次是宜蘭縣38%、台北市33%、新北市31%、桃園市25%、新竹縣18%、新竹市17%，其他縣市則低於13%。

氣象局公布各地區暴風圈侵襲機率，基隆40%機率最高。(翻攝自氣象局)

林孝儒指出，今天梅花颱風持續往西北緩慢靠近東部海域，周一、二（12、13日）逐漸通過西表島附近進入東海，周三進入東海後開始緩慢地遠離台灣，周四大概就會趨向大陸浙江一帶對台灣沒有影響。

林孝儒指出，依目前路徑，颱風暴風圈大致會掠過東北部海域，氣象局上午也發布了海警。從今天開始至周三上半天（11至14日）將會為北部、東半部地區、中部山區帶來陣雨，尤其最直接受到颱風外圍環流及颱風外圍北風與地形的交互作用下，迎風面北部及宜蘭山區累積降雨量將達大雨或到豪雨等級，中部山區周一、周二（12、13日）亦局部大雨機率。

今天梅花颱風持續往西北緩慢靠近東部海域，今天開始至周三上半天（11至14日）將會為北部、東半部地區、中部山區帶來陣雨。(翻攝自象局)

至於中部平地會有些短暫陣雨，影響相對較小。南部地區及明、後天的花東地區位在背風面，且颱風環流不算大，因此影響又更小，大致以多雲或陰天為主，若有降雨也比較零星。

林孝儒提醒，梅花颱風雖然不直接侵襲台灣，但在往北通過台灣東北部外海這段時期，移動速度偏慢，影響時間拉長，迎風面北部及宜蘭山區要特別留意長時間的降雨，累積雨量將比較多，而東半部及北部也會有長浪發生，今天開始務必留意颱風帶來的風雨影響，若颱風如預期順利北上，最快周三白天颱風影響會顯著減緩。