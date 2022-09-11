俄烏持續迄今已超過半年之久，烏克蘭境內被俄羅斯狂轟濫炸，許多基礎建設遭嚴重毀損，經濟活動也幾乎停擺。世界銀行近日出具一份報告評估，俄羅斯入侵烏克蘭所造成的破壞，日後重建需要花費3490億美元的經費，且數字持續上升。

綜合外媒報導，這份報告是由烏克蘭政府、世界銀行和歐盟委員會所聯合評估。自2月24日至6月1日以來，戰事所造成的實體災損就高達970億美元，其中住房、交通、商業和工業活動影響最大。而對其經濟流動和生產的衝擊估計約2520億美元。

報告指出，重建當地建設及其經濟所需3490億美元，已經該達到國經濟規模的1.5倍，且這個已經是最保守估計的數字。根據其日期範圍截至6月1日，意味著過去三個月內的損失未計算在內，隨著戰事持續，數字只增不減。

世銀歐洲暨中亞區域副總裁畢耶德（Anna Bjerde）表示這是一個驚人的數字，「俄羅斯的入侵造成可怕的損失，從平民的傷亡、數百萬人流離失所，再到住房、企業、社會制度及經濟活動，無一不遭受嚴重破壞」。

報告評估，烏克蘭未來3年內需要1050億美元來應急，諸如恢復教育、衛生系統和基礎建設，家庭供暖問題，農業和交通要道的修復等，此外，戰爭留下的爆炸物安全管理也是一筆鉅額開銷。

烏克蘭司法部長馬柳斯卡（Denis Malyuska）日前表示，烏方正爭取通過聯合國大會決議案，為建立國際賠償機制奠定基礎，並向俄羅斯求償3000億美元，以彌補俄入侵後造成的損失。

據德國之聲指出，3000億美元的金額相當於俄羅斯央行被凍結的外匯儲備。而馬柳斯卡還要求獲得俄羅斯國有企業的國外資產，以及俄寡頭被沒收的財產，作為俄入侵所造成損失的賠償。