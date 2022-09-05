多位聯準會（Fed）官員重申堅定抑制通膨的訊號，且中美晶片戰爭開打，加上美股連續走弱，及大陸疫情封城影響，台股失守「萬五」（15,000點）關卡，但中小型個股表現仍相對有撐，短期預料台股震盪整理格局不變，布局關注獲利成長企業。

市場法人表示，目前股市信心需要時間整理並恢復，在震盪延續下，操作策略可關注體質績優，且型態較佳的族群，靜待利空逐一散去後，內外資逐步歸隊，由於台股本益比已下滑至11倍附近，短線預期仍將維持整理格局。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台股經過第三季落底後，研判美國CPI（消費者物價指數）年增率見頂回落下，台股有機會結束中期回檔格局，且預期企業營運及獲利持續成長，帶動後市反彈。選股上以獲利成長的公司為主，靜待庫存去化及淡季過去，建議可趁勢採定時定額或分批進場布局台股基金，迎接築底後的下一波反彈行情。

日盛精選五虎基金投資團隊認為，台股產業關注重點，電子產業持續留意HPC半導體供應鏈、伺服器、汽車電子、網通、工業電腦等。傳產方面，以生技、電動腳踏車、汽車、高爾夫球頭及一般消費等概念股，後市相對看好。