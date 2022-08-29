外資今天再賣超台股244億元新台幣，累計本月以來，外資賣超1032.22億元，今年以來賣超1兆621.13億元。在外資賣超匯出，以及國人將資金轉入外幣存款，美元需求增加；台北外匯經紀公司新台幣匯價下午盤貶破30.4元，盤中觸及30.416元，貶值1.98角。市場預期台灣央行3Q升息仍將採「鴿派」，在利差效應及外資匯出下，新台幣續呈易貶難升。

投信法人指出，過去一週亞股等待全球央行年會聯準會主席談話，市場態度相對審慎，中國進一步推動貨幣與財政寬鬆政策，亞股呈現漲跌互見格局，外資於亞股操作亦多空互見，南韓與印度股市為最獲外資青睞者、淨買超規模分別為4.08億與4.06億美元，其餘泰國、印尼、馬來西亞等國皆獲外資淨買超，唯獨台股遭外資大幅淨賣超12.27億美元。

在新興市場央行動態方面，南韓央行繼上個月意外升息2碼後，上週將基準利率調升1碼至2.5%，符合市場預期。南韓央行自去年8月開始升息，目前累計升息幅度達2%。同時，南韓央行將今年通膨年率預估值自4.5%上調至5.2%，是1998年以來最快增速，並將全年經濟增長預期自2.7%小幅下修至2.6%，2023年GDP增長率則放緩至2.1%。

印尼央行上週出乎市場預料將7天逆回購利率調升1碼至3.75%，印尼央行表示，升息是先發制人，目標在於錨定通膨預期。印尼央行仍在努力透過殖利率曲線控制操作以支持增長，印尼央行表示將繼續購買較長期的政府債券，同時出售利率曲線前端債券。前端較高的殖利率將有助於吸引資本流入。政府基準利率曲線長端殖利率的下降將有助於抑制貨幣對國內借貸成本的傳導。印尼央行預計今年通膨率將超過5%，高於一個月前的4.5%-4.6%和1H平均3%的預估。央行還認為其對明年通膨率下降至目標區間的預測存在上行風險。