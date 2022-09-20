彰化縣員林市某黃姓里長競選連任，看見對手劉姓參選人來勢洶洶，以每票500元賄選鄰長，劉姓參選人不甘示弱，除了500元之外還加碼禮品，結果雙方互咬均遭到檢方拘提調查，彰化地檢署表示，訊後認2位里長候選人涉犯《公職人員選罷法》嫌疑重大，分別諭知2萬元、6萬元交保。

據了解，黃姓里長利用鄰里長出遊時，原本要購買禮品贈送給鄰長，但並非所有鄰長都喜歡，因此乾脆1人發500元現金讓鄰長們自行購買；劉姓鄰長則是今年8月半的時候，發放禮品，順帶夾帶現金賄選，如今兩人都遭檢方調查。

彰化地檢署表示，19日檢察官楊聰輝指揮彰化縣警察局員林分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊偵辦，分別拘提、通知劉姓里長候選人、黃姓里長候選人到案，並查扣現金、禮品等物。

檢方指出，經調查劉姓里長候選人以每票新臺幣500元加上禮品賄選;黃姓里長候選人則以每票500元賄選，訊後認2里長候選人均涉犯《公職人員選罷法》，無羈押必要，分別諭知6萬元、2萬交保。

地方人士指出，該里是員林里長相當競爭的選區，共有3位里長參選，黃是現任利用自強活動送禮，貪圖便宜用現金交付鄰長自行購買禮品，劉姓參選人只聽說送醬油，但現金並不知道，不過這樣看來，最大利益則就是剩下的倖存者，可望順利當選里長。