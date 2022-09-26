柯建銘深夜發千字文批高虹安「心虛」 鄉民不忍了嗆爆他

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安拒答博士論文是否有資策會授權等質疑，日前透過臉書表示，民進黨立法院黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，批評違法擴權。對此，民進黨團總召柯建銘25日晚間發出一篇1580字長文反擊批高虹安「心虛」，被PTT鄉民狂酸：「什麼鬼東西都沒查到，就說人態度不好」、「你兒子在全國人眼裏不心虛嗎？」、「高端封存30年才叫心虛吧」。

柯建銘發文表示，「高虹安，你還是立法委員？知道自己的職權嗎？」他指出，資策會是經濟部所屬財團法人，每年從政府各部門取得的補助及委辦經費佔其總預算4分之3，例如2022年佔新台幣34.9億元，2023年佔30億元，就要在高虹安所屬的經濟委員會審查，「尤其妳當年研究計畫，經費100%來自經濟部，妳懂嗎？還要罵我無知？」

柯建銘表示，民進黨黨團行文經濟部資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧！凡走過必留下痕跡，高應冷靜面對法律面及智財權的問題，高在資策會常出國，薪水照領，績效費也領，公私不分，也無正式申請出國進修，又同時是科智的創辦人，又同時到大陸面試鴻海集團創辦人郭台銘，「博士拿到後，論文一魚三吃，也馬上到鴻海上班，也無妳自己所言回資策會再上班6個月？稍具好奇心的國人，正等待妳自己去回答」。

PTT鄉民開酸老柯：「說完看看自己兒子」、「喬王你兒大麻事件還敢出來叫喔」、「家教=身教失敗的最佳例子」、「DPP新竹市選情到底多差」、「喬王又在自介喔？」、「高端封存30年才叫心虛吧」、「老大親自跳下來玩了，高砍得動這隻boss嗎」、「你兒子在全國人眼裏不心虛嗎？」、「喬王就新竹出身，如果新竹選輸面子掛不住」、「大麻不心虛」。

還有人虧，「疫苗採購是不是公帑？封存30年」、「民進黨用公務為藉口，行黨選舉追殺之實」、「什麼鬼東西都沒查到，就說人態度不好」、「到底是多怕在新竹做的事被掀出來啊」、「是不是怕高上任後查到自己？」、「高選上之後查下去才知道是誰心虛」、「封存太心虛了吧」、「台灣被這種人掌權真可悲」、「你以為是會紅出來選，其實是柯建銘」、「論文封存三十年是不是心虛？」、「黨比國大了嗎？」。