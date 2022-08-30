FOCA福爾摩沙馬戲團連3天在基隆3個不同地點演出。（陳彩玲攝）

FOCA福爾摩沙馬戲團連3天在基隆3個不同地點演出。（陳彩玲攝）

基隆市政府為培養城市美學，由文化局主辦「2022藝術進區」，讓藝術深入更多社區，攜手FOCA福爾摩沙馬戲團演出《潘朵拉的盒子》，從9月2日起連3天，在基隆暖暖、七堵、中正區登場。

基隆市長林右昌表示，基隆多年來以「人文之都‧藝術之城」為城市發展主軸，積極推廣藝術教育，將藝術帶入社區，透過欣賞多元化的藝文團體演出，讓市民能直接與藝術對話，陶冶市民藝術氣息，提升藝術教育，培養城市美學。

林右昌提到，此次特別邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團連3天在3地演出，讓不同地區的市民，走出家門就能欣賞充滿歡樂、精湛、震撼的特技馬戲演出，歡迎市民朋友帶一家老小來看戲，享受難忘的觀影體驗。

文化局長陳靜萍表示，2016年起推廣藝術進入社區活動，培養民眾進入社區觀看演出的習慣，6年來已漸漸達到成效，將持續推廣「藝術進區」，透過藝術使鄰里間增加交流，朝向共好邁進。

陳靜萍補充，今年2022鷄籠中元祭放水燈花車遊行時，FOCA福爾摩沙馬戲團的演出備受喜愛，這次再度合作，以改編自希臘神話故事《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、小丑等項目，期待帶來耳目一新的感受。

文化局補充，FOCA福爾摩沙馬戲團成立於2011年，以美麗寶島台灣命名，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術，媒合各類表演型態，發展獨具一格的肢體語彙與表演風格，創造屬於台灣多樣化當代馬戲藝術，是台灣唯一超過20位正職團員的當代馬戲團隊。