小澤征爾松本音樂節在疫情間暫停了兩年公演，今年再次恢復演出，特別的是，適逢音樂節30周年，也特別舉辦海外轉播音樂會，選定的地點是台灣。（(c) Michiharu Okubo，2022OMF提供）

小澤征爾松本音樂節在疫情間暫停了兩年公演，今年再次恢復演出，同時首度舉辦海外轉播，圖為衛武營轉播現場。（林峻永攝，衛武營國家藝術文化中心提供）

小澤征爾松本音樂節在疫情間暫停了兩年公演，今年再次恢復演出，同時首度舉辦海外轉播，圖為衛武營轉播現場。（林峻永攝，衛武營國家藝術文化中心提供）

2022小澤征爾松本音樂節首度海外轉播，選定的地點是台灣，轉播內容為指揮家杜特華率領齋藤紀念管弦樂團，一連演出武滿徹作品、德布西《印象》及史特拉汶斯基的《春之祭》等作品，圖為台北轉播現場。（陳俊彥攝，謬斯客國際有限公司提供）

2022小澤征爾松本音樂節首度海外轉播，選定的地點是台灣，轉播內容為指揮家杜特華率領齋藤紀念管弦樂團，一連演出武滿徹作品、德布西《印象》及史特拉汶斯基的《春之祭》等作品，圖為台北轉播現場。（陳俊彥攝，謬斯客國際有限公司提供）

2022小澤征爾松本音樂節首度海外轉播，28日晚間在台北、高雄兩地落幕，演出結束後，音樂節的靈魂人物、指揮家小澤征爾驚喜現身和觀眾見面，兩度謝幕，雖沒上場演出，觀眾仍報以熱烈掌聲，久久不散場，場面熱烈且溫馨。

小澤征爾松本音樂節在疫情間暫停了兩年公演，今年再次恢復演出，特別的是，適逢音樂節30周年，也特別舉辦海外轉播音樂會，選定的地點是台灣。轉播內容為指揮家杜特華率領齋藤紀念管弦樂團，一連演出武滿徹作品、德布西《印象》及史特拉汶斯基的《春之祭》等作品，觀眾聽得如癡如醉。

這次活動由小澤征爾松本音樂節執行委員會策劃，MUZIK謬斯客國際有限公司與Clover Arts Inc.製作，以及高雄場與衛武營國家藝術文化中心聯合製作，在北、高兩地同步轉播。

MUZIK AIR Read副總編輯連士堯表示，過去因到日本採訪而和音樂節有密切的連結，「今年是松本音樂節三十周年，希望有多一點海外的愛樂者參與，但又因為疫情沒辦法邀請國外觀眾現場參與，提議以轉播方式完成。」

這個音樂節的由來，是始於1984年，小澤征爾與另一位指揮家秋山和慶為紀念恩師齋藤秀雄，邀請眾多齋藤秀雄的子弟兵共組管弦樂團，演出後受到觀眾歡迎，為了延續這樣的音樂活力，隨後也成立齋藤紀念管弦樂團。1992年更進一步創辦「齋藤紀念音樂祭」，成為具指標性的音樂盛事，在2015年小澤征爾80歲大壽，改名為「小澤征爾松本音樂節」，每年8、9月在日本長野縣松本市舉行，演出內容包括交響樂、歌劇等。

這次在台灣的轉播，具有現場感的運鏡，讓台灣觀眾有在日本現場聽音樂會的感受，而會後小澤征爾現身對觀眾揮手，也令台灣現場的觀眾驚呼連連，直呼感動。值得一提的是，由於台灣觀眾反應熱烈，松本音樂節也將有進一步計畫，待日後公布。