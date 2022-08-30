美國創作女歌手泰勒絲（Taylor Swift）憑藉獨特的音樂才華，事業如日中天，近日她參加2022年MTV音樂錄影帶獎（MTV Music Video Awards）並奪下3項大獎，紅毯上的一襲鏤空水鑽禮服驚艷四座，頒獎典禮結束後，她換上另一套禮服，超美造型被許多粉絲稱讚。

泰勒絲日前參加2022年MTV音樂錄影帶獎，她在紅毯上穿著華麗的鑽石洋裝，露出大片美背，盤髮造型盡顯優雅大氣，眼妝搭配身上鑽石元素，一排小水鑽裝飾在眼皮上，妝容精緻貴氣。而到典禮後派對泰勒絲換上藍色緞面連衣裙，亮片星星的裝飾非常閃耀，深V造型領口鑲著無數水鑽，露出渾圓北半球，短裙露出她招牌的大長腿，幾乎只到腿根，外面搭一件白色人造皮草，她將盤髮放下，一頭金色長髮增添女人味，造型既性感又霸氣。

泰勒絲憑藉《All Too Well》 (10 Minute Version) (Taylor's Version)拿下「最佳長篇錄影帶」、「最佳導演」與「年度音樂錄影帶」3項大獎，她也透過典禮宣布作品近況，會在10月推出新專輯，令不少歌迷期待。

泰勒絲紅毯造型選擇鑽石洋裝。（圖／路透）

「2022 MTV音樂錄影帶大獎」29日在美國紐澤西州的保誠中心舉行，今年最大焦點是韓國女團BLACKPINK，首次參與典禮的BLACKPINK，4人均著黑色系禮服登場，一字排開貴氣逼人，她們也擔任嘉賓演出新歌〈Pink Venom〉，動感魅力讓台下的天后泰勒絲都HIGH到邊唱邊跳，BLACKPINK也拿下最佳元宇宙演出獎。在派對上的泰勒絲更與BLACKPINK成員合照，掀起許多歌迷的討論。