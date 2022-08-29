雲林縣政府9月9日中秋節前夕將於縣立體育館舉辦「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」，反應熱烈已索票一空，縣府應縣民要求，29日宣布9月10日加演1場，並推出「鄧來玩雲林，3天2夜遊程」，讓鄧迷們在鄧麗君跨越時空的陪伴下，一起歡度中秋佳節。

9月9日「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」邀請金曲歌后徐佳瑩、全能藝人炎亞綸、台語歌王許富凱、魅力女聲王若琳、新秀樂團告五人等，與鄧麗君虛擬人像一同「跨時空對唱」，開放索票後已索取一空，鄧迷們敲碗要求加演聲浪不斷，縣府因此決定於9月10日加演1場，滿足大家的需求。

雲林縣長張麗善表示，鄧麗君是雲林的女兒，出生在褒忠鄉田洋村，不僅是雲林女兒也是台灣之光，雖然已離開我們27年，但她永遠是我們心中的國際巨星，因此藉由新科技，讓鄧麗君重現在大家面前。由於座位有限，9月10日加演場僅限雲林縣民，為此對外縣市鄧迷感到抱歉。

張麗善說，9月10日縣民限定場鄧麗君音樂會入場票，9月5日起可憑身分證或學生證，前往雲林縣文化中心YCDC1樓服務中心索取，每人限領取2張票，數量有限贈完截止。另外，9月9日場雖已索票完畢，但將於9月1日提供候補票索取，盡量滿足大家的需求。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，配合此次難得的音樂盛宴，縣府也推出「鄧來玩雲林，3天2夜遊程」，除了欣賞音樂會，還可一遊觀光工廠、文創聚落等景點。鄧麗君出生地「褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區」也在9月3、4日，以及9至11日，每天舉行3場次導覽，讓所有鄧迷感受雲林之美。