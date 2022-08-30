吳霏與艾薇新生代強強聯手推出全新單曲〈起點〉。（環球音樂提供）

吳霏與艾薇新生代強強聯手推出全新單曲〈起點〉。（環球音樂提供）

吳霏在選秀節目中表現亮眼，全新單曲〈起點〉邀來同門師姐艾薇合作，當唱功超群的艾薇一開口，整首歌曲瞬間加入更多高亢能量，讓人見識她收放自如的音樂魅力！

吳霏在創作〈起點〉時求好心切，加了很多巧思，想突顯歌曲及演唱者的特色，但也讓歌曲難度層層堆疊上去，就連超實力派的艾薇都直言，很有難度！不過她誇讚吳霏進步很多，從經常向她請教歌唱技巧，到現在懂得運用共鳴，而且還有饒、有唱、有和聲。

談到合作契機，吳霏表示這是他加入公司後的第一首創作，除了巧妙呼應歌曲意境外，也一直很希望有機會與艾薇在音樂上合作。吳霏說，「這首歌也代表著我新專輯的起點！」透露個人首張專輯《Not Bad》可望於9月底推出，他興奮表示，新專輯會絕對讓大家再次驚艷。而8月30日是眾多莘莘學子的開學日，藉由這首歌來鼓勵大家懷抱堅持希望、迎接新的起點！

〈起點〉先由吳霏力道十足的生猛rap破題，道出朝夢想前進路上的拉扯與困惑，副歌加入艾薇情感豐沛的情緒嗓音，唱出面對追尋未來的堅強及果決，兩人強而有力的聲線搭配，讓整首歌聽來充滿感情張力，也精準描繪出新世代的樣貌。〈起點〉於8月31日飛碟電台首播，本周五(9／2) 數位單曲正式上架、MV首播。