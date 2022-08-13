「五堅情」邱鋒澤、婁峻碩上週末在台北小巨蛋舉辦「月面著陸台北小巨蛋演唱會」現場首次公開及演唱新歌〈深淵〉 當作演唱會彩蛋送給現場歌迷驚喜彩蛋，婁峻碩與邱鋒澤的組合被粉絲笑稱為「皮蛋豆腐CP」，名稱起源於一次五堅情遊戲直播，婁峻碩因皮膚黝黑被邱鋒澤搞笑戲稱皮蛋，邱鋒澤則因皮膚白被稱為豆腐。

這首歌曲是一首搖滾加入重金屬元素的歌曲，談到為什麼會找對方合作時，婁峻碩表示：「其實這個組合說要合作已經討論了很久，大約從天黑請閉眼發布時就開始在討論，中間也曾歌曲死胎過兩次，一直到深淵這首歌出現時，我和鋒澤才覺得終於是對的歌曲跟對的時間點了。」

新歌MV 內容描述飾演特警的邱鋒澤正在追捕飾演匪徒的婁峻碩，而在MV結尾時才發現原來一直以來在追緝的目標其實就是自己。MV拍攝當天氣溫高達38度，除了需在悶熱的廢墟場景拍攝外，還要穿著厚重的警匪裝，邱鋒澤表示：「其實這次最大的困難是天氣非常熱，畫面上看到的汗珠都是真的汗珠，所以我們休息時都在打坐，不要浪費太多力氣。」