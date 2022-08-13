孟加拉網紅「英雄阿隆姆」（Hero Alom）唱歌時由於五音不全，經常逗樂搞笑眾多網友，因此擄獲百萬粉絲，不料近日他卻因為「唱歌太難聽」遭孟加拉警方拘留8小時，更逼迫日後不要再唱歌。

綜合外媒報導，現年38歲的網紅阿隆姆本身熱愛唱歌，他從2015年開始將唱歌作品放上網，拍攝影片一時間風靡全國，其YouTube頻道有146萬人訂閱，影片點閱也常破百萬，而讓他走紅的並不是優美歌聲，而是魔性十足的唱腔，瘋狂走音的他俘獲不少年輕人的心，該國年輕人認為他的歌曲非常洗腦，甚至將他的MV製成表情包。

但也不是人人都能夠接受這種風格，日前阿隆姆首度被警方拘捕，從早上6點開始被扣留8小時方得獲釋。對此，當地警方回應，他被部分民眾舉報「唱歌太難聽」，還未依傳統方式演唱詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）和孟加拉詩人伊斯拉姆Kazi Nazrul Islam的詩歌，並且扭曲該國經典歌曲，才對他實施拘捕，並要求他寫下不再唱歌的切結書。