Shawn尚融為樂團「noovy」主唱，近來推出新單曲〈Star〉，這首歌更是由炎亞綸、姚淳耀主演的話題影集《我願意》中的插曲，影集的原聲帶都由金曲製作人陳珊妮操刀製作，她創作了由Shawn尚融演唱的〈Star〉，也同樣擔任這首歌曲的製作人。

Shawn尚融是第一次與陳珊妮合作，一度擔心自己表現會不夠好，坦言：「一開始覺得很恐怖，珊妮老師一身黑出現，然後走過來就開始了。」但錄音過程相當順利，短短一個小時完成，還有時間聊動漫，一切快到讓他非常困惑，不過陳珊妮很滿意他的表現，表示：「他的咬字聲音辨識度很高，很喜歡他。」

Shawn尚融表示收到要演唱〈Star〉這項工作約時正在當兵，一聽到是與他非常崇拜的製作人陳珊妮合作，他毫不猶豫馬上答應，不過也由於正值當兵期間，能練習和錄製的時間非常短，三天內必須準備好回到台北錄完音，再回到營中，他說：「真的是誕生得非常突然的一首歌。」不過這首歌是比較搖滾又帶民謠的曲風，是他平時比較少接觸的，坦言一開始聽完歌曲時擔心自己無法詮釋好，加上又是首次和陳珊妮合作，讓他一度感到壓力很大。

Shawn尚融表示當時因為當兵的關係，已經有三個月沒有唱歌，只有在唱軍歌，很擔心會唱不好而被陳珊妮「罵爆」，但他卻以極快的速度完工，快到讓他自己不禁腦補想像，可能是製作人想放過這個「阿兵哥」，不想刁他，但事後才得知陳珊妮是真的對他的表現很滿意，和工作人員稱讚他：「咬字聲音辨識度很高，很喜歡他。」對於老師的稱讚他感到非常開心，更榮幸能擔任這首歌的演唱者，也十分感謝。