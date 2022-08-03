炎亞綸近期主演台灣首部邪教犯罪影集《我願意》，由《白色巨塔》金鐘編劇吳洛纓，以及《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導，演員陣容堅強，包括金鐘視帝姚淳耀、田中千繪、柯淑勤、高慧君等亮眼卡司，故事題材講述關於宗教及利益，並探索複雜的人性，日前正式開播立即獲得熱烈迴響。

炎亞綸這次除了參與演出，更和金曲音樂製作人陳珊妮聯手打造原聲帶歌曲，有別於以往宗教相關戲劇的療癒型音樂，這次的歌曲相當特別和大膽，製作上也需要花費更多心力，不過交情甚好的兩人再度合作可以說是默契十足。兩人也透過對談，深入剖析這次原聲帶的合作，炎亞綸說：「其實交給別人做也不是不行，但你可以想像得到完成的樣子，但如果是珊妮老師，不會甘願這麼平凡。」

炎亞綸首度演出國際規格的類型影集，宣布以本名「吳庚霖」演出，提醒自己保持初心，回到以前未包裝的自己，也在角色中找到以前的自我。這次參與《我願意》的演出，他除了展現實力演技之外，還同時包辦多首主題曲，並展露創作才華參與作曲，並邀請合作多次的製作人陳珊妮共同為戲劇量身打造音樂。陳珊妮被問到當初為何答應這次的合作時，炎亞綸在一旁得意說：「就我啊！」而她想反駁卻又不得不承認：「你很煩，就是你啦！」兩人一來一往的互動，盡顯好交情。

《我願意》原聲帶的每一首歌在推動劇情上均有重要的象徵，利用音樂來表達角色的心境變化以及細膩的情感層面，結合故事線的發展埋下伏筆，所以在製作過程中音樂總監陳珊妮必須和劇組不斷進行討論，炎亞綸說：「這對任何人來說都是滿大的突破。」而他也表示，因為在創作其中一首歌曲時，只完成很粗略的部分，沒有完全整理好，但陳珊妮竟願意花很多時間幫忙順起來，讓他很不好意思，陳珊妮一派輕鬆回說：「不難不難。如果創作人付出精神很想要達成一件事情，我會很有耐心地支持他們。」