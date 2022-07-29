由中華電信參與投資的原創台劇《我願意》今(29)日舉辦首映記者會，主要演員姚淳耀、炎亞綸、柯淑勤、高慧君、吳奕蓉等金獎陣容連袂出席為優質影劇站台造勢。《我願意》以具前瞻視野和鮮明美學的特色，於金馬影展、歐洲最大劇集展、韓國釜山國際電視節等國際重要影展大放異彩。今(7／29)起晚間8點，於中華電信MOD、Hami Video全台獨家首播，每週五晚上8點-10點免費直播2集(共6週)，讓戲迷輕鬆看好劇。

代表出席的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示：「《我願意》是中華電信繼公視旗艦大戲《牛車來去》及《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版後，再度參與並首部躍上國際舞台的戲劇影集。」

蘇添財表示，《我願意》有金鐘編劇、票房導演、名製作人及金獎演員陣容；中華電信參與《我願意》並取得全台獨家首播，提供MOD、Hami Video客戶最經典的原創台劇，持續為支持國內優質戲劇盡份心力！中華電信MOD、Hami Video以優質戲劇好片，提供客戶絕佳的居家影視以及行動視聽等全方位的娛樂需求，我們也期待與合作夥伴持續攜手將本土戲劇推向國際舞台，嶄露台劇的獨創實力。

為讓廣大客戶以最優惠的價格享受精彩影視內容，中華電信為客戶準備超值的優惠，MOD影劇全享包【我願意！專暑優惠】，於(2022／7／12~9／2)訂閱MOD影劇全享包可享2年約199元／月、季約249元／月、月繳299元／月；Hami Video影劇館60天方案【我願意！專暑優惠】，於(2022／7／12~9／2)訂閱本方案只要199元，再加贈2張單片抵用券(效期60天)。