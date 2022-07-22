當時救出2人的工人稱火勢蔓延很快，他拉出林志穎後不到5秒駕駛座就起火，而林倒在路旁還有民眾幫忙架雨傘為他遮陽。（取自記者爆料網）

林志穎今（22）駕駛特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區，準備到賽車場比賽時，不慎自撞分隔島號誌而車輛起火，父子倆送醫，車輛燒剩骨架，林志穎傷勢嚴重，臉骨碎裂、手臂骨折，兒子則輕傷；當時從車內救出2人的工人稱火勢蔓延得很快，他拉出林志穎後不到5秒駕駛座就起火，而林倒在路旁還有民眾幫忙架起雨傘為他遮陽。

臉書曝光一段民眾影片，當時特斯拉在路中燃燒，林志穎被拉出車外後躺在一旁路上，還有人幫忙架雨傘讓林遮陽；據TVBS報導，1名工人表示，當時他先救出孩子，轉頭發現林的腳被腳踏板卡住，當時林僅剩些許意識，而火勢已在車頭蔓延，他將林硬拉出後，不到5秒駕駛座就起火，伴隨巨響，相當驚險。

當時救出2人的工人稱火勢蔓延很快，他拉出林志穎後不到5秒駕駛座就起火，而林倒在路旁還有民眾幫忙架雨傘為他遮陽。（翻攝照片）

當時救出2人的工人稱火勢蔓延很快，他拉出林志穎後不到5秒駕駛座就起火，而林倒在路旁還有民眾幫忙架雨傘為他遮陽。（翻攝照片）

不過臉書上也有另名網友自稱「人是我救的，我先把小孩抱出來！再把駕駛拉出來的！我怎麼不知道那是林志穎！而且小孩是要去比賽車。不是上課」；該輛特斯拉model x上午10點50分從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島的號誌著火，林志穎手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，均送往林口長庚醫院。

事發照片陸續曝光，林志穎滿臉血倒在地上，兒子則被抱上救護車，特斯拉疑似安全氣囊爆開遭造成林志穎傷勢不輕，車輛隨後起火燃燒，價值400萬的特斯拉幾乎被燒到僅剩骨架、車頭不見；長庚隨後證實林志穎父子2人正在接受治療，林的太太及家人在醫院陪伴。