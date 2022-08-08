李佳薇（右）日前上那那大師節目宣傳新專輯《痛快》。（小鋼砲娛樂提供）

李佳薇（右）日前上那那大師節目宣傳新專輯《痛快》。（小鋼砲娛樂提供）

李佳薇發行第5張專輯《痛快》，首次拜訪那那大師全新歡唱單元「超級那卡西」，果然使出無人能及的炸裂高音，不僅輕鬆駕馭超狂新歌，還親自指導那那飆高音訣竅，讓他大喊：「已經超出人類常理的音域範圍！」李佳薇除了在節目高音飆好飆滿，也嘗試挑戰其他女歌手的作品，反被那那虧：「唱完你的歌之後，其他人都變成女低音了。」自認學過聲樂的李佳薇，也透露以前為了學唱歌，一年只練一首歌，對練唱極度專注的她表示：「我把自己的聲音當作是種樂器，才能玩出更多可能性。」

出道十年，以招牌鐵肺稱霸歌壇，卻常被外界質疑「只會飆高音」，李佳薇用新專輯證明自己最擅長的歌唱方式，更霸氣回應：「有些人就是需要我的歌。」李佳薇這回帶著招牌鐵肺來跟那那PK，特別示範專輯首支主打單曲〈飆〉，以非凡超狂高音嚇壞眾人，李佳薇為了那那難得公開示範，一步一步把音推到最高，一旁那那不僅看到傻眼，更大喊：「這已經是超越人體極限了。」李佳薇還邀請那那嘗試「飆飆看」，為了幫助那成功飆上最高音，順勢往他的腰推了一把，最後順利挑戰成功，只見那那哀號大叫：「唱完這首〈飆〉，喉嚨快要爛掉了。」

李佳薇8歲開始學聲樂，當初一年就只學一首歌，每天不斷練習，講究聲音細膩變化，直到參加星光大道，黃韻玲老師也指出跨讚她「李佳薇已經是在追求細緻的真假音轉換，來表現音樂不同情緒」，對此她在新專輯也不斷跟製作人討論，哪些歌曲該用多少真音或多少假音唱，都有自己一套獨門歌唱見解。此外，李佳薇也語出驚人：「新專輯也是一吐出道十年的怨氣。」原因來自不少人曾質疑她只會飆高音，似乎大聲唱歌成為一種原罪，但流行音樂曲風本來就是百花齊放，她只是掌握自己擅長的歌路，自信表示：「有些人就是需要我的歌．」

面對什麼歌路都難不倒，那那好奇一問還有什麼難得倒你嗎？李佳薇笑說「唱跳吧」，被那那趣味調侃「你這樣不行喔」，鼓勵她嘗試跳舞，只見李佳薇笑說「先不要好了」，雖然充滿好勝心，但還是要做有把握的事。為了呼應人的極限就是被自己限制的，那那也期待希望接下來可以看到李佳薇不僅飆高音，還能一起飆舞唱跳。