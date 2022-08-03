蔡明仁新歌〈遊子〉訴說離鄉背井打拼甘苦心境。（好朋友工作室提供）

大馬創作新人蔡明仁高唱新歌〈遊子〉，把自己在台灣念書及追求音樂夢而long stay了六年的心情寫進歌中，他透露寫歌靈感是前陣子回馬來西亞探親後有感而發的心情寫照，因為疫情相隔兩年與家人再重逢，讓他發覺遊子們的時間非常珍貴，想藉著這首歌勉勵自己除了要好好把握當下，面對未來更要勇敢逐夢踏實。

回首過去來台六年努力累積實力而能在短短一年內出道甚至闖出小小成績，蔡明仁心中除了感謝還是感謝，也因此選在自己出道滿周年發這首歌曲，對曾經幫助過的人及努力打拼的自己表達感謝，「出道一年雖然沒有很長，但對我來說感覺經歷了不少新鮮事物，也非常感謝台灣這邊的同事及藝人朋友壞特？te、Ponzii劉亮延的相挺，沒有他們的話我覺得我在這圈子裡會很孤獨，覺得自己可以遇到這個團隊蠻幸運的。當然也要感謝一直堅持不放棄的自己。」

蔡明仁老家住馬來西亞新山市，由於在新加坡念書關係，他從7歲開始就幾乎每天通車兩小時往返新馬兩地，就這樣自小學開始一路到當兵、上大學、出社會都在異地度過，他自嘲「根本是天生當遊子的命！」不過也因而養成獨立性格，自我克服日常困難的能力，他表示：「當『遊子』最辛苦的地方就是長時間的奔波和與時間賽跑的憂慮，比如擔心塞車無法準時到達學校，在異地沒辦法一直依賴家人的無助感。」而他透露隨身會帶一個「私密法寶」來度過思鄉低潮的情緒，他表示：「我身邊都會帶著媽媽從我出生就送給我的佛珠，會給我一種安心的感覺，保佑我一切順利平安。」

他這次新歌找來同門師兄弟兼好友劉亮延跨刀編曲及大提琴演奏，更借重他「伯克利學霸」的音樂實力邀他共同擔任製作人；兩人配合〈遊子〉輕快明亮曲風，別在編曲中加入「吹口哨」音效增加聆聽度，為了求好更錄了好幾個版本，只見蔡明仁在錄音室中不斷對著製作人劉亮延「吹口哨」，結果因為沒吹對音準時而笑場連連，前後吹了不下20次口哨的蔡明仁笑說自己不但「吹」到嘴巴酸，每錄完一個版本就笑到流眼淚，他表示：「這是我第一次對著男生吹口哨，對著自己的好友吹更容易笑場，加上吹錯的臉部表情更逗趣，所以花了蠻久的時間才製完成，在場的工作人員在我吹口哨時都一直忍住不能笑，事後看到花絮影片覺得超爆笑！」