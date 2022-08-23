一位單親媽媽分享就讀高職兒子寫的自我介紹單，在我的家庭的部分寫下「我的母親是一個正常的母親，她對我很正常。」關於未來的期許是希望能開心與快樂，並表示希望自己畢業後能成為人。貼文吸引2.1萬人朝聖，起初不少網友看了哈哈笑，但後來卻有不少人擔憂孩子的回應看起來很孤獨，如果不是故意亂寫，那原PO應該要好好關心兒子。

一名單親媽媽近日在臉書社團《爆廢公社》上分享，最近看到兒子的自我介紹，在我的家庭那一區在爸爸欄位填了無，媽媽的部分則是寫「我的母親是一位正常的母親，她對我很正常。」讓她看了哭笑不得，直呼「我是不是該高興（兒子）沒有寫不正常！」

高職兒子自我介紹曝光，吸引2.1萬人朝聖。（圖／翻攝自爆料公社）

接著往下看，兒子還直接爆料他和媽媽及媽媽的同居男友住在一起，讓原PO看了驚呼「母湯啊！」而求學歷程的欄位中，兒子對於求學以來的好表現、擅長的科目與喜歡的老師通通都寫了無，對於學習有困難時，所採取的行動則寫了放下2個字。

最後在未來期許的部分，他對於家人與家庭的期望，分別寫上開心與快樂，但對於自己選擇就讀學校的心情則寫了難過，並提到希望畢業以後可以成為「人」，關於對自己未來的期許，則是希望開心就好。

這份「笑果十足」的學習單，引起網友討論，被轉發到爆料公社以後，更吸引2.1萬人朝聖，但有眼尖網友發現，這份自介單的撰寫者竟然已經是一位高中生，讓不少人急勸原PO應該要好好關心一下兒子。「以為是國小，結果是高中生，這不是有趣笑笑就好」、「要好好了解這孩子的內心，感覺他很孤單」、「如果不是隨便亂寫，這孩子需要關心吧」、「沒看到高職兩字，還以為是國小生」。

不過，也有網友認為大家不用大驚小怪，現在很多高中的孩子就是很愛開玩笑，或者懶得寫這類型的作業，被押著要回答這些問題的時候，很有可能就是隨便亂寫。「現在的小孩都這樣，申論題都當是非題做，因為要趕快寫完去玩手機」、「是懶得寫，還是真的沒有想法厭世的寫，這個問題家長要注意了」。